"Questo non è amore": la questura di Avellino incontra gli studenti La campagna informativa al liceo Imbriani

In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la questura di Avellino ha promosso un incontro di sensibilizzazione con gli studenti del Liceo “P.E. Imbriani” di Avellino, nell'ambito della campagna informativa “Questo non è amore”.

L'iniziativa, voluta dal questore di Avellino Pasquale Picone per la costante attenzione verso il mondo giovanile, si inserisce in un ampio programma di sensibilizzazione rivolto alle scuole, con l'obiettivo di fornire agli studenti gli strumenti necessari per riconoscere e contrastare fenomeni sociali rilevanti, in questo caso la violenza di genere.

L'incontro, ha visto la partecipazione del dirigente scolastico Sergio Siciliano che ha accolto con entusiasmo l’iniziativa messa in campo attraverso il personale della polizia di stato intervenuto per l'occasione.

Durante il confronto Marie Valerie Galante, dirigente dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Avellino, ha coinvolto gli studenti in un percorso di consapevolezza, fornendo informazioni necessarie per riconoscere i campanelli di allarme di situazioni di violenza e spiegando l'importanza di sapere come chiedere aiuto prima che sia troppo tardi.

Il programma è continuato con l'intervento del vice sovrintendente Rachele Cirelli dell’ufficio della sezione minori e vittime vulnerabili della divisione anticrimine della questura di Avellino, che ha illustrato gli strumenti e le misure preventive a disposizione della polizia di Stato, tra cui l'ammonimento del questore per stalking e revenge porn, nonché la sorveglianza speciale per violenza domestica e di genere.

Un’importante occasione di conoscenza per gli studenti, che hanno avuto modo di approfondire le possibilità di intervento delle forze dell’ordine in situazioni di abuso.

L'incontro, che ha suscitato un notevole interesse tra i partecipanti, si inserisce all'interno di una serie di eventi promossi in questi giorni dalla questura di Avellino in collaborazione con altre istituzioni, enti locali e associazioni.

Durante le attività, è stato distribuito anche l’opuscolo informativo curato dalla direzione centrale anticrimine del dipartimento di pubblica sicurezza, contenenti utili riferimenti per il riconoscimento e il contrasto della violenza di genere.