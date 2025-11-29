Avellino: la polizia con gli studenti per un Natale di solidarietà Inaugurazione della seconda edizione della mostra di presepi tradizionali ed artistici

Anche quest’anno la questura di Avellino organizza una mostra di presepi tradizionali ed artistici dal titolo “La Polizia di Stato con gli studenti per un Natale di solidarietà”, giunta alla seconda edizione, che si terrà mercoledì 3 dicembre alle ore 10:00 presso la Sala “A. Manganelli” della Questura.

Alla cerimonia di apertura prenderanno parte il prefetto di Avellino Rossana Riflesso, il vescovo della diocesi di Avellino Arturo Aiello, il padre Abate ordinario di Montevergine, Riccardo Luca Guariglia, il presidente della Provincia Rizieri Buonopane, il presidente del tribunale di Avellino Francesca Spena, il procuratore capo della Repubblica presso il tribunale di Avellino Domenico Airoma, insieme alle massime autorità civili e militari della provincia.

L’iniziativa vedrà il coinvolgimento degli alunni delle scuole secondarie di primo grado della provincia e del liceo artistico “P.A. De Luca” di Avellino che hanno realizzato un'opera artistica ispirata ai canoni della tradizione presepiale napoletana con richiamo ai monumenti della Provincia di Avellino.

Le scuole del comune di Ospedaletto e quelli delle sedi dei quattro commissariati di pubblica sicurezza hanno contribuito in modo significativo alla realizzazione della mostra. I presepi, creati dagli studenti con il sostegno delle famiglie e la guida dei docenti, rappresentano il risultato di un percorso che unisce espressione artistica e riflessione sui valori della solidarietà e della condivisione.

L’obiettivo del progetto è quello di promuovere i valori della solidarietà, della partecipazione e della condivisione, sensibilizzando al contempo i giovani sull’importanza del sostegno alle famiglie in difficoltà e favorendo una maggiore consapevolezza del valore della cittadinanza attiva.

Anche quest’anno, al termine della mostra, i presepi saranno donati alle famiglie bisognose della città di Avellino, individuate in collaborazione con la caritas diocesana. Tale gesto intende essere un segno concreto della vicinanza delle Istituzioni a chi si trova in condizioni di necessità, sottolineando l’impegno costante della Polizia di Stato al servizio della comunità e, in particolare, dei più vulnerabili.

La mostra è stata realizzata in collaborazione con l’ufficio scolastico provinciale di Avellino e con l’associazione Anps sezione “Ciriaco Di Roma” di Avellino, confermando il valore educativo e sociale dell’iniziativa, che si propone nuovamente come un’importante occasione di dialogo e sensibilizzazione.

La novità di questa edizione è l’apertura dell’iniziativa anche alle associazioni del territorio che operano quotidianamente a sostegno della comunità locale, in continuità con le collaborazioni avviate nel corso dell’anno. Hanno infatti aderito la Fraternita della Misericordia di Avellino, l’Associazione di Borgo Ferrovia “Nui ’ra Ferrovia Young” e l’Associazione “AzioniAMO Talenti”, presentando lavori artistici realizzati direttamente dai ragazzi, desiderosi di offrire il loro contributo a favore della solidarietà.

La Questura di Avellino invita la cittadinanza a partecipare e a condividere questo momento di incontro, che unisce tradizione, arte e impegno sociale nel segno del Natale.