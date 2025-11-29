Perrotta: "La cultura può far ripartire Avellino" "Il territorio ha grandi potenzialità e vanno valorizzate"

"Già nell'incontro all'Eliseo avevo sottolineato l'importanza della cultura: può garantire la rinascita della città": così si è espressa il commissario prefettizio al Comune di Avellino, Giuliana Perrotta, a margine della presentazione del cinquantesima edizione del Laceno d'Oro. "Attraverso la cultura possiamo contrastare eventuali manifestazioni di violenza. - ha spiegato - Possiamo rilanciare anche economicamente il territorio valorizzando qualità del territorio. Il rilancio con ex Eliseo, Dogana e il Victor Hugo? Sono strutture attenzionate, ma occorre un'attività permanente per evitare abbandono. La cultura cinematografica può garantire tanto nel progetto".

I dettagli per il Natale

"Il Natale? Dal 7 dicembre, con l'accensione delle luminarie e il concerto offerto dal Ministero dell'Interno con l'orchestra della Polizia di Stato. Stiamo pubblicando le delibere relative a una serie di eventi culturali investenso dulle risorse locali anziché promuovere grandi concerti con nomi roboanti. Il territorio ha grandi potenzialità e vanno valorizzate. Spettacoli vambini e altri eventi culturali. Un direttore artistico? Nel programma regionale è previsto il direttore artistico e ci sarà la pubblicazione di un avviso e spero che arrivino tante proposte di persone qualificate a cui affidare questa attività".