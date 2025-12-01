Avellino, la Torre dell'orologio resta muta: che cosa sta accadendo? I rintocchi della campana dello storico simbolo della città non segnano più la nostra storia...

La Torre dell'orologio è muta da qualche tempo. Che succede? I rintocchi della campana dello storico simbolo della città non segnano più la nostra storia, come ebbero a ricordare i tifosi dell'Avellino con una meravigliosa coreografia in Curva Sud 30 anni fa nella super sfida promozione contro la Reggina.

Gli abitanti del centro storico ci hanno segnalato che da qualche tempo i rintocchi della campana non si sentono più, ci deve essere qualche problema.

“Quei rintocchi ci fanno capire come sta andando la nostra giornata”, dice una signora che abita nei pressi del Duomo. Il tempo qui viene scandito dai rintocchi della campana della Torre dell'orologio, sfregiata nella maledetta notte del terremoto del 1980 e poi diventata segno di rinascita e di riscatto per la comunità avellinese. Sicuramente la commissaria prefettizia Giuliana Perrotta verificherà cosa sta accadendo e perché la Torre dell'orologio è da qualche tempo senza più voce...