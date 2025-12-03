Buona sanità: intervento endoscopico all'avanguardia all'ospedale di Ariano La Gastroenterologia ed endoscopia digestiva si conferma una eccellenza nel sud Italia

Presso l’unità operativa complessa di gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell’ospedale "Frangipane Bellizzi" di Ariano Irpino è stata eseguita con successo una procedura endoscopica di elevata complessità tramite colangioscopia diretta, su un paziente che presentava una grave complicanza post-operatoria insorta dopo una colecistectomia.

Il team di endoscopisti diretti da Aristide Morante, con il supporto del reparto di medicina interna, guidato dalla Annamaria Bellizzi, ha deciso di intervenire con un approccio mini invasivo ma altamente specialistico su un paziente affetto da leak biliare, una fuoriuscita di bile dovuta a una lesione, complicanza rara ma potenzialmente molto pericolosa.

Gli endoscopisti hanno raggiunto la via biliare, utilizzando un colangioscopio sottile di ultimissima generazione, in grado di consentire una visione dettagliata e manovre operative estremamente precise.

Grazie a questa procedura, è stato possibile rimuovere la protesi chirurgica precedentemente inserita e posizionare una nuova protesi endoscopica più adeguata alla guarigione e al drenaggio biliare. L’intervento è stato completato con successo e il paziente ha mostrato un rapido miglioramento clinico già nelle ore successive.