Santa Barbara e vigili del fuoco: tradizionale celebrazione ad Avellino Ad officiare la santa messa il vescovo Arturo Aiello

Domani, 4 dicembre, alle ore 10:30, in occasione della ricorrenza di Santa Barbara, patrona e protettrice dei vigili del fuoco, tradizionale celebrazione nella chiesa del Santissimo Rosario ad Avellino.

Ad officiarla il vescovo Arturo Aiello alla presenza del personale operativo, amministrativo e tecnico logistico del comando diretto da Mario Bellizzi, insieme alle rappresentanze dell’associazione nazionale dei vigili del fuoco in congedo e delle autorità civili e militari del territorio.

L’evento rappresenta, come ogni anno, un momento di raccoglimento e condivisione, volto a rinnovare i valori di dedizione, coraggio e servizio alla collettività che contraddistinguono il corpo nazionale dei vigili del fuoco.