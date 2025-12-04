Albero modello Capri e luminarie da cielo stellato, Natale ad Avellino, ci siamo Ieri sera manovre e allestimenti tra piazza Libertà e Corso Vittorio Emanuele

Ad Avellino è cominciata l’installazione dell’albero di Natale a Piazza Libertà e delle luminarie natalizie lungo Corso Vittorio Emanuele: accensione domenica 7 dicembre prima del concerto della Banda della Polizia di Stato. Albero small e luminarie che creano un gioco di stelle a corona del salotto buono, ecco la scelta dell'amministrazione commissariale per questo Natale, all'insegna di eleganza e sobrietà. L'albero, allestito in piazza Libertà, è alto 15 metri, modello "Capri".

Luci del cielo stellato

Le luci del "cielo stellato" saranno accese il 7 Dicembre in piazza Castello dal Ministro Piantedosi. Ieri pomeriggio li operai della ditta De Filippo, di Mercato Sanseverino, hanno avviato le operazioni di allestimento, tra tanti cittadini curiosi.

Mercatino, solo 5 le casette per ora

Resta l'incognita del Mercatino di Natale: solo cinque le casette montate e pronte per accogliere i prodotti tipici. Prende forma anche la pista su ghiaccio in piazza Libertà. Luci calde per l'allestimento all'insegna del calore ed eleganza. In via Nappi e via Duomo ci sarà un tappeto di luci. A piazza Kennedy ci saranno addobbi ad hoc per i bambini.