Androgeni e diabete di tipo 2: cosa fare se cala il testosterone nel sangue

Gli androgeni sono gli ormoni maschili, rappresentati in modo particolare dal testosterone.
La prevalenza dell’ipogonadismo (ridotta funzionalità dei testicoli) negli uomini diabetici di tipo 2 varia tra il 25 ed il 40%. La coesistenza di un’obesità, in particolare di tipo viscerale, aumenta il rischio di ipogonadismo. Il testosterone, conosciuto per giocare un ruolo cruciale nella ripartizione del tessuto muscolare e della massa di grasso, interviene anche nella sensibilità dei tessuti all’insulina e più generalmente nella salute cardiovascolare.
La diagnosi di ipogonadismo, sospettata per dei sintomi clinici spesso poco specifici, è confermata dal dosaggio basso del testosterone totale nel sangue. Il trattamento consiste nella sostituzione androgenica (somministrazione di testosterone farmacologico) che migliora i sintomi clinici e permette ugualmente un miglioramento dei parametri metabolici.
Gli effetti sul lungo termine degli androgeni sulle complicazioni cardiovascolari non sono chiaramente dimostrati, anche se son incoraggianti, anche in prevenzione secondaria (significa dopo un evento cardiovascolare). Naturalmente la terapia con testosterone deve tener conto dello stato della prostata del paziente, dato che un eccesso terapeutico potrebbe aggravare la presenza di una patologia dell’organo in questione.
L'autore è Medico - Endocrinologo