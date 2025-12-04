Galleria Monte Pergola, finalmente ci siamo: "Dio benedica gli operai" Messa solenne con Anas, lavoratori e sindaci nella galleria di Solofra. Boccia: ora vediamo la luce

Una messa solenne, nel giorno di Santa Barbara protettrice dei minatori, nella Galleria di Monte Pergola. Una preghiera condivisa e commovente nell'attesa del rush finale dei lavori che entro luglio consegneranno alla Valle del Sabato i due chilometri e duecento metri di galleria nuovi, sicuri e riqualificati. Oggi la celebrazione religiosa ha visto insieme il sindaco di Solofra, Nicola Moretti, quello di San Michele di Serino, Michele Boccia, Franca Filarmonico assessore del Comune di Serino, i referenti di Anas e ditta Infram, per un momento di preghiera, in attesa della consegna della galleria prevista per luglio.

Boccia: finalmente vediamo la luce in fondo al tunnel

"Siamo particolarmente emozionati - spiega Boccia -. La messa è stata l'occasione per tornare ad entrare nella galleria. I lavori, grazie alla ditta Infram, procedono spediti e dopo anni di attesa finalmente, è il caso di dirlo, vediamo la luce in fondo al tunnel. Sembra davvero, dopo lunghi anni di attesa, che ce l'abbiamo fatta Vogliamo ringraziare questa squadra di operai che lavorano senza vedere il sole e sono sacrifici da considerare".

Una galleria costruita 70 anni fa

"Ringraziamo le maestranze, che stanno lavorando senza risparmiarsi. Finalmente potremo riaprire questa canna in tutta sicurezza, torneremo ad essere collegati tra le due province, e questa cosa ci emoziona". Spiega il sindaco Nicola Moretti.

Freddo, caldo e polvere. Si lavora in condizioni estreme

Franca Filarmonico, assessore del comune di Serino ha detto. veramente è stato commovente seguire la messa in galleria, perchè abbiamo toccato con mano le condizioni in cui lavorano questi operai, tra freddo e polvere senza vedere la luce. Veramente li ringraziamo di cuore, perchè grazie a loro tutte le comunità della valle si riuniranno nel collegamento diretto tramite la galleria"