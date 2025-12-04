Raccordo, Vistocco: "Speriamo e preghiamo perchè i lavori finiscano presto" Il sindaco di Santa Lucia di Serino: la Galleria di Monte Pergola è pericolosa, fate presto i lavori

Speriamo in un aiuto divino per risolvere questo problema che ci affligge. La galleria Monte Pergola fa paura, e il raccordo resta ad alto rischio. Ci auguriamo davvero che questi tempi si accorcino e che finalmente potremo tornare a transitare sicuri tra Salerno e Avellino e viceversa.”. Così Ottaviano Vistocco nel giorno di Santa Barbara, protettrice dei minatori e lavoratori della roccia, si unisce in preghiera agli altri sindaci della Valle del Sabato perchè il Raccordo torni sicuro e i lavori in galleria siano completati.