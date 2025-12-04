Avellino, borgo Picarelli: partono gli eventi natalizi Un nutrito programma a partire da domenica 7 dicembre: ecco i dettagli

Anche a Picarelli quest’anno ci sarà un nutrito programma di eventi natalizi organizzati in collaborazione tra la Parrocchia del Santissimo Salvatore, la pro Loco Picarelli, l’associazione Battentidi San Pellegrino e la Fioreria eventi.

Il primo appuntamento del Villaggio di Natale con ingresso gratuito è previsto domenica 7 dicembre alle ore 16.30 presso l’anfiteatro prospiciente la Parrocchia del Santissimo Salvatore con l’accensione delle luminarie, ed in particolare l’illuminazione del campanile che resterà come allegoria perenne del Borgo offerta da La Fioreria eventi seguiranno poi l’esibizione del coro parrocchiale con canti natalizi, l’arrivo di Babbo Natale, uno spettacolo con artista di strada e da animazione per bambini.

Gli appuntamenti del Villaggio di Natale si susseguiranno nelle domeniche successive ed in

particolare domenica 14 dicembre ci sarà un laboratorio creativo perbambini animato da la Fioreria e si concluderà con una apericena sociale offerta dall’associazione Battenti di San Pellegrino e una tombolata con ricchi premi.

Domenica 21dicembre il Villaggio di Natale prevede un laboratorio Lego per bambini a cura dellapro Loco Picarellie domenica 28 è prevista una animata serata di Burraco.

Per finire il 6 gennaio è previsto l’arrivo della befana che distribuirà calze a tutti i bambini ed animerà una divertente tombolata con premi che distribuiranno i bellissimi regali offerti da giocheria primi anni.

Particolarmente soddisfatta per le iniziative previste è la presidente della Pro Loco Picarelli, Angela Genovese, che ci tiene aevidenziare come quest’anno grazie all’impegno del Parroco Don Antonio Dente,siè potuto concretizzare una fattiva e produttiva collaborazione tra tutte le realtà presenti ed attive nel borgo di Picarelli, come la parrocchia stessa, l’associazione Battenti di San Pellegrino, guidata da Amerigo Buono, e la Fioreria eventi di Salvatore D’Alessandro, a dimostrazione che a Picarelli vi è una comunità unita, accogliente, solidale e collaborativa.