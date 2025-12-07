Gino Corrado, "un maestro in Paradiso": la Mirgia celebra la storia del calcio Il club di Mercogliano ricorda il suo fondatore e la figlia Alessia scomparsa da un mese

La F.C. Mirgia Mercogliano celebra un traguardo storico con la 56ª Giornata Nazionale del Calciatore, un evento che quest'anno assume una particolare rilevanza per la solenne commemorazione del suo fondatore, Gino Corrado, “un Maestro in Paradiso” ad un anno dalla sua scomparsa. Sarà occasione per ricordare anche la figlia Alessia ad un mese dalla scomparsa.

L'appuntamento è fissato per Sabato 13 Dicembre, alle ore 12:30, presso Ristorante Titino (Piazza

Antonio Attanasio) Mercogliano, per un dibattito che guarda tanto al passato glorioso quanto al

futuro della comunità locale.

L'Eredità di Gino Corrado

Gino Corrado fu l'anima della Mirgia, fondata nel 1969 insieme ad Elio Sateriale e Geppino Speranza, dopo l'esperienza della Micro-Inter del 1965. Corrado fu un uomo che realizzò i suoi sogni: la famiglia, il lavoro e, soprattutto, il calcio inteso come veicolo per la formazione e la crescita dei giovani.

Per 35 anni, il progetto della Mirgia è stato portato avanti con passione e sacrifici economici,

divenendo una vera e propria "Scuola di Vita"; che ha visto indossare la sua gloriosa maglia a circa

3500 calciatori.

Il club ha portato il nome di Mercogliano nel mondo, lanciando talenti come l'ex campione del mondo Fernando De Napoli, insieme a Francesco Dell'Anno, Fabio Pecchia, Pasquale Visconti, Modestino Imbimbo, Sabino Aquino, Stefano Liquidato, Leonardo Surro.

“Corrado diceva sempre che l'evoluzione negativa della nostra povera città, con il suo degrado morale, determinava la perdita d'identità, la crisi dei valori umani”. Proprio per questo, l'obiettivo della Mirgia fu sempre quello di promuovere “il calcio, la socializzazione e la crescita dei nostri allievi”.

Il Confronto Pubblico per il Futuro

L'incontro del 13 dicembre sarà presieduto dal Presidente della F.C. Mirgia, Prof. Elio Sateriale, e vedrà tra i saluti istituzionali e gli interventi di rilievo:

- Don Vitaliano della Sala – Parroco di Mercogliano e Capocastello

- Prof. Giampaolo Palumbo: Scrittore e Giornalista – Presidente Nazionale

Medici Sportivi;

- Prof. Giuseppe Saviano: Presidente CONI Avellino;

- Dott.ssa Loredana Sateriale – Psicologa e Psicoterapeuta;

- Dott. Guglielmo De Feudis: Docente presso F.I.G.C Centro Tecnico Federale

Coverciano (FI)

L'intervento più atteso è quello di Fernando De Napoli, che si unirà ad amici e soci in un dibattito.

L'obiettivo è quello di “dare futuro alla comunità locale di Mercogliano ricordando il passato”.

La discussione toccherà temi importanti, in particolare la necessità di strutture sportive adeguate, un

sogno che Gino Corrado non vide realizzato con il campo sportivo chiuso per ricostruzione, la cui attesa dura ormai da 29 anni. Di fronte a questa realtà, gli organizzatori ribadiscono: “Sarebbe doveroso intitolare, a questo grande Maestro-Eroe, lo Stadio Comunale di Mercogliano”.

L'evento rappresenta quindi non solo un momento di ricordo affettuoso, ma un forte richiamo all’impegno civico e sportivo per raccogliere l'eredità sociale che Gino Corrado ha lasciato.