VIDEO | Avellino: tutto pronto per l'albero e le luci di Natale Alle 17.30 le luminarie, alle 18.30 concerto al Teatro Gesualdo alla presenza di Piantedosi e Pisani

Tutto pronto ad Avellino. Nel capoluogo irpino l'attesa per l'accensione delle luci con l'allestimento dell'albero di Natale definito, come ormai di consueto, in Piazza della Libertà. Evento d'apertura per le luminarie, poi al centro cittadino focus al Teatro Carlo Gesualdo, dove nel tardo pomeriggio, a partire dalle 18.30 si terrà il Concerto della Banda musicale della Polizia di Stato, diretta dal maestro Maurizio Billi alla presenza con la partecipazione del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e del capo della Polizia, Vittorio Pisani. In mattinata diverse esposizioni e attività anche con il gruppo sportivo Fiamme Oro. Per le strade del centro grande partecipazione alla gara podistica Run Città di Avellino e attesa per il via ufficiale delle varie iniziative nel capoluogo.