Avellino, Ordine dei Medici: tutto pronto per l'inaugurazione della nuova sede Il 21 dicembre prevista l'inaugurazione della nuova struttura

di Paola Iandolo

L’Ordine dei Medici di Avellino è pronto ad inaugurare la nuova sede, riaprendo il complesso che un tempo ospitava l’ex Asilo Patria e Lavoro ubicato tra via Vasto e via Terminio. Sono passati tre anni da quando il Presidente Francesco Sellitto ha perfezionato l’acquisto dell’immobile dal Comune di Avellino, avviando un investimento che complessivamente ha sfiorato i 900mila euro.

Francesco Sellitto ha annunciato l'inaugurazione nella giornata di domenica 21 dicembre. La nuova sede, completamente risanata e ammodernata, grazie alla sua ampia sala riunioni multimediale e agli uffici allestiti, non sarà solo riferimento dei tremila iscritti nella provincia di Avellino, ma anche lo snodo delle politiche di integrazione ospedale territorio che l’Ordine con l’Azienda Sanitaria di via degli imbimbo e con l’Azienda Ospedaliera Moscati sta portando avanti con nuove intese da alcuni mesi.