Arci Avellino, Luca Cioffi eletto nel Consiglio di Presidenza nazionale giovani Oggi e domani il Congresso Nazionale del Consiglio Nazionale Giovani

Si tiene oggi e domani il Congresso Nazionale del Consiglio Nazionale Giovani, organo consultivo del Dipartimento delle Politiche Giovanili e network delle principali organizzazioni giovanili del Paese. Luca Cioffi, vice presidente dell'Arci Avellino, è stato eletto nel Consiglio di Presidenza in rappresentanza dell'Arci nazionale.

Questa occasione rappresenta un importante riconoscimento del lavoro che l'Arci Avellino ha svolto in questi anni, proponendo anche una delle classi dirigenti più giovani d'Italia.

"La nostra è la prima generazione più povera di quella dei propri genitori" - dichiara Cioffi - "e questa condizione di precarietà si traduce anche sulla nostra rappresentatività. Ci si ritiene giovani sempre più a lungo e questo perchè non ci si riconosce un'accesso all'età adulta. La difficoltà a trovare un lavoro stabile, una casa, un'indipendenza in generale genera un'infantilizzazione e una sottorappresentazione anche negli spazi democratici."

"D'altra parte" - continua Cioffi - "questa generazione ha posto al centro del dibattito politico internazionale la crisi climatica, il contrasto alle guerre e al genocidio, la fine della cultura patriarcale. Battaglie epocali che devono essere al centro non del mondo che sarà, ma di come il mondo deve essere già oggi".

