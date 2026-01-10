"Pochi e vittime dei violenti": sos degli infermieri ad Avellino Al Polo Giovani cerimonia organizzata dall'OPI (Ordine Professioni Infermieristiche)

Al Polo Giovani di Avellino cerimonia di giuramento degli infermieri promosso dall'OPI (Ordine Professioni Infermieristiche). "Abbiamo voluto rendere la cerimonia più partecipata": ha sottolineato il presidente dell'OPI Avellino, Rocco Cusano. "Salutiamo i nuovi iscritti, ma anche coloro che vanno in quiescenza, a chi ha dedicato la vita professionale alla collettività. Il confronto con le istituzioni su quanto accade nelle strutture ospedaliere? Ci sarà un tavolo tecnico per discuterne. Le notizie di violenza ci fanno male. Dobbiamo rispondere alle necessità, siamo operatori e ci mettiamo l'anima. Occorre una posizione dura, sono gesti non consoni".

"Disaffezione per il corso di laurea"

"In sottonumero? Mancano 60mila infermieri, 6mila solo in Campania. Con il percorso pensionistico si perderà il 30 per cento della forza lavoro, ovvero altri 100mila infermieri. - ha aggiunto Cusano - C'è da rimarcare una disaffezione per il corso di laurea in infermieristica. I corsi vanno deserti e non si vede uno sbocco di carriera. Spesso chi viene formato in Italia preferisce un'esperienza all'estero".