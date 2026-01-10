Addio a Francesco Cataldo: oggi Chiusano piange un suo figlio, siamo distrutti

Le commoventi parole del sindaco Carmine de Angelis

addio a francesco cataldo oggi chiusano piange un suo figlio siamo distrutti
Chiusano San Domenico.  

"Ho atteso incredulo e costernato prima di metabolizzare una notizia. La vita, spesso, ci lascia incredibili, assorti nell’angoscia e nel dolore.  La Comunita’ di Chiusano oggi piange un suo figlio, una sua eccellenza, un ingegno vivo e forte: l’ing. Francesco Cataldo . Di Franco ricordo la grande competenza, il senso del sacrificio, l’umana visione delle cose. Una famiglia di grande valore e di senso del rispetto che ha cresciuto figli onesti e sinceri. Da parte mia e di tutta l’amministrazione le più sincere condoglianze all’intera famiglia. Al Mio ex assessore Sergio Cataldo, fratello di Franco, il mio abbraccio forte e sincero! Caro Sergio mantieniti forte perché questo e’ solo un momento…Franco, con la sua forte sapienza e il suo cuore e’ Lì che vi guarda e veglia con l’affetto e l’amore di sempre. Che la terra ti sia lieve Franco". Con un post commovente il sindaco di Chiusano San Domenico commenta il tragico decesso, raccontando il cordoglio della comunità.

