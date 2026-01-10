Provincia: focus su viabilità e sicurezza stradale Incontro a palazzo Caracciolo con il coordinamento territoriale Avellino Hinterland

Si è svolto a palazzo Caracciolo, sede dell’amministrazione provinciale, un incontro tra Francesco Addeo, coordinatore dell’ufficio di gabinetto del presidente Rizieri Buonopane, e alcuni componenti del coordinamento territoriale Avellino Hinterland Gianni Petrulio, Umberto Vecchione, Modestino Valente, Luca Napolitano consigliere comunale di Mercogliano e Mario Manzo presidente del comitato di quartiere di Torrette di Mercogliano.

Sono state affrontate le problematiche riguardanti la sicurezza del tratto stradale della SP 70 (Comune di Mercogliano, contrada Serroni - presso il ponte sovrastante l’autostrada A16 e l’incrocio di Via De Nardi) che si sviluppa in due semicurve, prima e dopo il ponte, che impediscono una sufficiente visibilità. Lungo questa strada, in entrambi le direzioni, vi è un traffico automobilistico spesso intenso a velocità elevata, e pertanto non rispettoso sia delle condizioni della strada che della segnaletica stradale esistente,

determinando situazioni di pericolo con incidenti verificatesi.

Da qui la necessità di realizzare una rotonda all’incrocio con Via De Nardi, peraltro già progettata con fondi disponibili nel passato e mai realizzata, e l’adeguamento della sede stradale al passaggio degli autobus del servizio pubblico, oggi sostanzialmente inesistente.

Parte importante dell’incontro si è svolto sul piano di coordinamento territoriale che la provincia ci accinge ad una nuova stesura. Con la redazione del nuovo Pctp, affidato ad una commissione coordinata dal Roberto Gerundo, si propone un necessario adeguamento dello sviluppo del territorio alla luce dei profondi cambiamenti sociali, economici e ambientali degli ultimi anni.

A tal fine si è convenuto che si avvii una interlocuzione costante nel tempo, con diverse modalità tra la Provincia e le organizzazioni non istituzionali presenti sul territorio tra le quali il coordinamento territoriale Avellino Hinterland.

Altro importante confronto si è avuto sulla possibilità che un’eccellenza come il polo enologico - dipartimento di agraria - di Viale Italia, destinato ad essere il fiore all'occhiello dei saperi in tema di enologia in Campania e a livello nazionale, confinante con il territorio di Torrette di Mercogliano, si strutturi come sede universitaria con aule, laboratori e realizzando uno studentato per studenti fuori sede e stranieri.

Su questa tematica la Provincia già nel passato ha provato ad acquisire gli spazi necessari, nel contiguo territorio del comune di Mercogliano, per la realizzazione di questa sede universitaria. C’è l’impegno della Provincia ad esperire tutti i tentativi per la realizzazione di tale importante progetto per dotare la città di Avellino di una sede universitaria, oggi il solo capoluogo di provincia sprovvista fra i cinque della Campania.