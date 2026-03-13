Scandone, Trasente: "Contenti della fase stagionale, ma non dobbiamo fermarci" Il presidente biancoverde: "Ora dobbiamo dare ulteriore continuità ai risultati centrati"

"Abbiamo raggiunto una sintesi e i risultati ci stanno dando ragione, siamo contenti per le cinque vittorie di fila. Abbiamo vinto due partite importantissime, una in casa contro la capolista, la Carver, e una sabato scorso a Roma contro la Stella EBK, la seconda forza del campionato. Ci aspettavamo questa reazione della squadra, ci aspettavamo questa reazione dei ragazzi e del nostro staff": così si è espresso il presidente della Scandone Avellino, Marco Trasente, nell'intervista ad OttoChannel - Canale 16 all'interno della rubrica "Top Sport", appuntamento del venerdì pomeriggio (ore 14.15).

"Sta venendo fuori un gruppo vero"

"Ci sono stati tanti cambiamenti da dicembre fino al 28 febbraio, giorno di chiusura dei trasferimenti e abbiamo cercato di limare le cose che non andavano, di creare un gruppo vero e penso che i risultati fino ad ora ci stiano dando ragione. - ha spiegato il massimo dirigente del club irpino - Abbiamo fatto più di un movimento di mercato, ci sono state due uscite e il cambio dell'allenatore. Abbiamo dato fiducia al secondo allenatore, a Ciro Dell'Imperio, che sta facendo bene e siamo contenti. È ritornato Fabio Stefanini dopo l'esperienza a Faenza in B Nazionale, è arrivato Andrea Donda,che l'anno scorso a Cividale, poi è arrivato Flavio Gay e, infine, abbiamo preso Primoz Kmetic, giocatore tra i migliori realizzatori della B interregionale, un profilo di tutto rispetto".

"La parola d'ordine è continuità"

"Questo campionato, purtroppo, è infinito, è lunghissimo. Ricordiamo l'anno scorso che abbiamo finito a metà giugno a Piazza Armerina con gara 3 della finale playoff. È un campionato che nella seconda fase ti fa affrontare l'altro girone della conference, un girone molto impegnativo. Vedevo la classifica e ci sono tre squadre prime in classifica e sono tutte lì a due punti, anche lì c'è una grossa battaglia per il primato del girone. Domenica giochiamo contro l'Antoniana del nostro ex playmaker Fabrizio Trapani. Sarà un piacere ritrovarlo. La parola d'ordine è continuità, dobbiamo dare continuità ai risultati che sono arrivati. Non ci dobbiamo fermare, abbiamo ancora la possibilità di strappare qualche posizione in classifica, quindi dobbiamo essere tutti belli concentrati, tutti uniti e dobbiamo chiudere questa prima fase sperando di non perdere più partite".

La scelta sulla gestione tecnica

"Dell'Imperio era il vice e già aveva un po' la situazione sotto controllo, sapeva quali erano le carenze della squadra, sapeva dove doveva andare a limare i dettagli, sapeva dove doveva andare a intervenire. Al contrario ci sarebbero volute alcune settimane per far conoscere la squadra al nuovo coach e per iniziare a capire le problematiche. Siamo stati bravi a intervenire subito sul mercato, praticamente poco dopo il cambio in panchina e credo che sia stata la scelta migliore, quella più giusta da prendere".

Flavio Gay in Nazionale 3x3 e l'NBA Basketball School

"In bocca al lupo a Flavio per la sua continuità in azzurro. Questa non è la sua prima convocazione nella Nazionale 3 contro 3 open. Sono contento che anche quest'anno sia stato chiamato dal coach, da chi guida il progetto 3x3 perché è un ragazzo che merita tantissimo. C'è poi l'evento NBA Basketball School al PalaDelMauro. Siamo stati scelti come società irpina per rappresentare questo gruppo di coach che verrà a fare allenamento ai nostri ragazzi. Invito tutti a raggiungere il PalaDelMauro domenica 22. Ci sarà una bella atmosfera con coach di qualità".