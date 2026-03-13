Avellino: dall'equilibrio al rilancio offensivo, le soluzioni Domenica (ore 15) la sfida contro la Virtus Entella per i lupi

Domenica (ore 15) la Virtus Entella al "Sannazzari" di Chiavari, mercoledì (ore 20) il Sudtirol al "Partenio-Lombardi", domenica 22 (ore 17.15) la Sampdoria al "Ferraris": 3 gare in 7 giorni per altri scontri diretti salvezza per l'Avellino. Dopo la vittoria sul Padova con la soluzione firmata da Russo a pochi secondi dal triplice fischio, i lupi puntano al pieno rilancio offensivo. Tutino appare destinato a una nuova chance dal primo minuto. Il partenopeo è reduce dall'espulsione rimediata a Venezia. Il rosso diretto ha determinato l'indisponibilità con il Padova e la nuova attesa in un 2026 aperto nel modo migliore, con il gol prezioso siglato contro la Samp e proseguito con alcuni rimpianti, su tutti l'occasione mancata a pochi secondi dalla fine a Reggio Emilia. Tutino dovrebbe far coppia con Biasci in attacco dal primo minuto.

Modulo 4-3-1-2 di continuità nella prospettiva

L'esperienza può pesare tantissimo negli ultimi 9 turni e, nell'equilibrio difensivo centrato, Izzo ha ricoperto un ruolo fondamentale. L'Avellino dovrebbe ripartire dal 4-3-1-2, che ha garantito il cambio di passo e risultato prezioso nello sviluppo gara con i veneti, anche contro una squadra che punta sul 3-5-2 come l'Entella. A Chiavari l'Avellino sarà seguito da oltre mille tifosi: nuovo esodo biancoverde ormai definito.