Forino piange Frank: per San Nicola pellegrinaggi senza feste: "Siamo in lutto" Il sindaco annulla il consueto momento di ritrovo per la tragica scomparsa di Frank D'Amato

La comunità di Forino è raccolta nel dolore per la morte di Frank D'Amato, che si è spento dopo 10 giorni di agonia , per le gravissime ustioni sul 90% del corpo, riportate dopo l'esplosione di una bombola GPL in casa sua.

Paese in lutto

Eventi annullati in occasione del consueto pellegrinaggio a San Nicola a Castello. Lo annuncia il sindaco, Antonio Olivieri.

L'ordinanza

"In occasione del tradizionale pellegrinaggio del 14 marzo al Santuario di San Nicola a Castello, a seguito della tragica scomparsa di Frank, condividendo il sentimento di lutto e di profondo cordoglio che ha colpito l’intera Comunità, le realtà coinvolte nell’organizzazione della giornata del 14 marzo – Comune, Parrocchie, Comitato Festeggiamenti e collaboratori – hanno ritenuto opportuno rimodulare il programma previsto".-spiega il sindaco di Forino, Antonio Olivieri. Pertanto, la giornata si svolgerà esclusivamente nel suo momento religioso.

Solo momenti di fede e preghiere

Resteranno confermati: i pellegrinaggi a piedi da Petruro, Celzi e da Forino verso il Santuario di San Nicola a Castello; la celebrazione delle Sante Messe alle ore 10:00 e alle ore 11:00 presso il Santuario.

Eventi di festa annullati

Al termine delle celebrazioni, i pellegrinaggi faranno immediatamente ritorno in paese, nel segno del raccoglimento, della preghiera e del rispetto per la dolorosa perdita che ha colpito la nostra Comunità. Per queste ragioni il tradizionale momento conviviale è annullato e non si terrà quest’anno.

La decisione

La scelta è stata condivisa da tutte le realtà locali come gesto di rispetto e vicinanza alla famiglia e a quanti sono colpiti da questo lutto. La Comunità è invitata a partecipare con spirito di fede e raccoglimento affidando a San Nicola la preghiera". Conclude il sindaco.

La tragedia di Frank

Franco D’Amato, per tutti Frank, non ce l’ha fatta. Il 55enne di Forino è morto all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverato da dieci giorni dopo la terribile esplosione avvenuta nella sua abitazione il 2 marzo.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, D’Amato era appena rientrato a casa. Nel momento in cui ha acceso la luce, l’ambiente sarebbe stato saturo di gas. La scintilla avrebbe innescato la deflagrazione. Le fiamme lo hanno investito in pieno, provocandogli ustioni gravissime.

La corsa al Cardarelli

Trasportato d’urgenza al Cardarelli, Frank ha lottato a lungo, ma le sue condizioni non sono mai migliorate.

L'attesa per i funerali

Il sindaco di Forino, Antonio Olivieri, parla di un giorno tristissimo per l’intera comunità: “Frank ha combattuto con tutte le sue forze, ma purtroppo non ce l’ha fatta. La nostra comunità è colpita da un dolore immenso. La notizia della sua scomparsa ci lascia sgomenti e profondamente addolorati”. Forino ora si stringe attorno alla famiglia, in attesa delle esequie.