Auto in fiamme in piena notte: vigilantes della Cosmopol evita il peggio/VIDEO E' stato lui a lanciare l'allarme, salvando altre vetture in sosta dal pauroso incendio

Se non fosse stato per l'allarme lanciato in diretta da un vigilantes della Cosmopol, le conseguenze sarebbero state sicuramente molto più gravi e devastanti.

Non ha perso un solo istante. E' stato lui a notare mentre transitava lungo via Appia, ad Atripalda nel cuore della notte, un'auto in fiamme. Ha prontamente allertato i vigili del fuoco, i quali sono giunti sul posto nel giro di pochissimi minuti. Un'azione tempestiva che ha scongiurato il possibile coinvolgimento di altri veicoli nelle fiamme.

La Nissan Juke per cause in corso di accertamento, è andata completamente distrutta, essendo stata divorata in pochissimi minuti dall'incendio. Salve le altre auto in sosta e nessuna conseguenza a persona. Accanto alle vetture parcheggiate nelle vicinanze, una accanto all'altra vi era anche un albero che avrebbe potuto prendere fuoco. Fortunatamente i danni sono stati limitati e si è riusciti a scongiurare il peggio.