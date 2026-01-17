Ordine dei commercialisti di Avellino: Ferrara è il nuovo presidente Carmine Ferrara incassa 412 voti

Carmine Ferrara è il nuovo presidente dell’Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili di Avellino. Il commercialista ha ottenuto 412 voti rispetto ai 347 della lista che candidava alla guida dell’ Ordine la commercialista Dorotea Dello Russo.

Al voto per il rinnovo delle cariche nel Consiglio ma anche per il Collegio dei Revisori e per il Comitato Pari Opportunità dell’ Odec di Avellino hanno votato 762 professionisti.

Il nuovo Consiglio

Ottavio Barretta (273 preferenze), Michele?? Ciriello (251 preferenze), Ivo??? Capone (247 preferenze), Antonio Scardino (229 preferenze), Fabio??? Siricio (216 preferenze), Brunella Melchionna (191 preferenze), Simona Sarno, (158 preferenze) e Antonio Doria (150 preferenze).

In Consiglio per la lista guidata dalla commercialista Dorotea Dello Russo oltre alla capolista entra Luigi Tangredi (214 preferenze).

Collegio revisori

Sono stati eletti a membri effettivi del Collegio dei Revisori dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Avellino invece, i professionisti Tedesco Fulvio, che ha assunto la carica di Presidente, Matarazzo Carmine e Crugnale Rocco, nonché membri supplenti i sig.ri Loria Vincenzo e Pallotta Antonio. Infine, dichiarati eletti a componenti del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Avellino: Guardabascio Ciro, Egidio Martina, Leo Ida, Colarusso Fausto, Fedele Armando, Feo Maria.