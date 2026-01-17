Avellino-Carrarese 1-2: tabellino e voti dei lupi Tutino fuori all'intervallo, brilla il solo Biasci per il gol in avvio

Sconfitta casalinga per l'Avellino, la Carrarese ha superato i lupi con il risultato di 1-2 al "Partenio-Lombardi". Prestazione opaca, di squadra e a livello individuale, per i lupi e le scelte di Biancolino non pagano nella ripresa.

Il tabellino

Serie B

Ventesima Giornata

Avellino-Carrarese 1-2

Marcatori: 2' pt Biasci (A), 13' pt Rubino (C)

Avellino (3-5-2): Daffara 5; Cancellotti 5 (31' st D'Andrea 5,5), Simic 5,5, Fontanarosa 5,5; Missori 5,5, Palumbo 5 (18' st Sounas 5,5), Palmiero 5,5 (27' st Favilli 5,5), Besaggio 4,5, Sala 5,5; Biasci 7 (18' st Patierno 5), Tutino 6 (1' st Russo 5). All. Biancolino 5. A disp. Iannarilli, Reale, Enrici, Milani, Armellino, Crespi, Lescano

Carrarese (3-5-1-1): Fiorillo; Illanes, Oliana, Calabrese; Bouah (33' pt Zanon), Zuelli (41' st Parlanti), Rubino (18' st Melegoni), Schiavi, Belloni (18' st Cicconi); Hasa; Abiuso (41' st Finotto). All. Calabro. A disp. Bleve, Mazzini, Troise, Ruggeri, Distefano, Sekulov, Torregrossa

Arbitro: Zanotti

Ammoniti: Rubino (C), Oliana (C), Sounas (A)

Espulso: Padovano (vice allenatore Carrarese)

Assistenti: Emmanuele e Laghezza

Quarto ufficiale: Tropiano

VAR e AVAR: Volpi e Giua

Recupero: 4' pt, 4' st