Avellino-Carrarese 1-2, Biancolino: "Incidente di percorso, poco brillanti" Il commento del tecnico dei lupi al termine del match perso al "Partenio-Lombardi"

"Il cambio di Tutino con Russo era nell'idea di attaccare uomo su uomo con velocità e forza": così Raffaele Biancolino si è espresso al termine di Avellino-Carrarese 1-2. "Sugli altri cambi dico che Patierno ha avuto le sue occasioni. A partire da me si poteva dare di più. - ha spiegato il tecnico dei lupi - Non eravamo brillanti come nell'ultima partita. Non eravamo quelli dell'ultima fase. Ci sta in un percorso. Abbiamo affrontato squadre importanti firmando buone prestazioni e ottenendo punti importanti, un incidente di percorso ci può stare, ma mi dispiace viverlo in casa con i nostri tifosi. Si poteva fare qualcosa di più sul primo gol e non eravamo brillanti come nell'ultima gara. Le scelte in mediana? Dopo è troppo facile l'analisi. Dopo una sconfitta è semplice attaccare, ma è giusto puntare il dito sull'allenatore. Mi fa crescere. Non eravamo brillanti come nelle ultime partite. Mi aspetto sempre il massimo da tutti".