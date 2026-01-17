Presentazione di Porto Vecchio, il nuovo romanzo di Eleonora Davide L'appuntamento è per il 21 gennaio, in via Ammiraglio Ronca

Mercoledì 21 gennaio alle 17,00 alla sede Unuci (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia) di Avellino, in via Ammiraglio Ronca, avrà luogo la presentazione del romanzo di Eleonora Davide “Porto Vecchio”.

L’UNUCI, nell’ambito delle iniziative promosse per valorizzare la cultura, attraverso incontri con scrittori e studiosi su temi sociali e vicini all’impegno dell’associazione, ha dedicato uno spazio agli appuntamenti con il pubblico, che si aggiungono alle attività dedicate ai soci.

Il presidente Antonio Argenio, coadiuvato nell’organizzazione da Dario Freda e dagli altri soci, ha aperto in questo modo un colloquio culturale con la provincia di Avellino, mettendo in contatto associazioni e operatori culturali e della comunicazione, nel migliore spirito di collaborazione e condivisione.

Il nuovo romanzo della scrittrice irpina, di origini napoletane e triestine, questa volta si sofferma sulla ricerca della verità. Una verità che passa dalla guerra e dall’esodo di centinaia di migliaia di italiani, divenuti stranieri nella terra che ha dato loro i natali, una terra al di là del confine orientale del nostro Paese, tracciato dai trattati di pace e dalle mire titine.