Grottaminarda: pensiline per le fermate dei bus in arrivo Saranno acquistate con fondi del bilancio comunale

Il comune di Grottaminarda sta provvedendo all'acquisto di pensiline da collocare presso alcune fermate degli autobus maggiormente utilizzate dagli studenti al fine di garantire condizioni di maggior sicurezza e riparo dalle intemperie.

Le tre pensiline saranno acquistate con fondi del bilancio comunale (circa 10mila euro). Una sarà collocata in via Fontanelle, un'altra in via Alcide De Gasperi, la terza in località Carpignano lungo la SP 36 dove Air Campania ha istituito una nuova fermata proprio su richiesta del comune di Grottaminarda:

"Grazie ad una proficua interlocuzione con Air Campania - spiega l'assessore delegato ai trasporti, Marisa Graziano - abbiamo ottenuto l'istituzione di questa nuova fermata al fine di dare un importante servizio a studenti, viaggiatori ed abbonati Air della frazione Carpignano.

Abbiamo chiesto, inoltre, una revisione generale delle diverse fermate sul territorio comunale e l'installazione delle nuove “paline smart” di Air Campania affinchè gli utenti possano visualizzare orari ed altre informazioni utili per i loro spostamenti".

"Abbiamo ritenuto più che necessario - aggiunge Michele Spinapolice, assessore alla viabilità - dotare la nuova fermata ed altre particolarmente utilizzate dai cittadini che usufruiscono del trasporto pubblico, di una copertura che possa dare maggiore sicurezza e ridurre i disagi in caso di maltempo.

Per questo, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'ente, abbiamo avviato le procedure per l'acquisto di queste prime tre pensiline, non è escluso che con la collaborazione di privati che vogliano sponsorizzare, riusciremo ad installarne altre.

Questa iniziativa non riguarda solo l'arredo urbano, ma rappresenta un impegno concreto verso il miglioramento del servizio e verso la promozione di una mobilità sostenibile".

"Stiamo lavorando su tanti fronti, silenziosamente - conclude il Sindaco Marcantonio Spera - a breve comunicheremo molte altre novità per dare sempre più servizi alla nostra comunità e rendere sempre più vivibile e accogliente la nostra cittadina".