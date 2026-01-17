Avellino-Carrarese 1-2, Fontanarosa: "La Serie B è questa, ripartiamo subito" Il commento del difensore biancoverde dopo la sconfitta contro gli apuani

"La gara è stata equilibrata, abbiamo continuato a giocare dopo il gol, però hanno alzato la pressione e dovevamo fare di più, ma anche sull'1-1 è stata una sfida equilibrata": così Alessandro Fontanarosa si è espresso al termine di Avellino-Carrarese 1-2. "C'è stata poca brillantezza. Abbiamo sbagliato un po' di dettagli tecnici. La Carrarese è stata brava in pressione. Dopo l'1-1 c'è stato ancora equilibrio, un episodio ha deciso la partita. Abbiamo creato altre occasioni per il pari. Ha vinto l'umiltà degli avversari? Non voglio entrare nel commento di Calabro. Parlo di noi, di quello occorre e che di quello che dobbiamo fare. C'è stata lentezza, ma l'umiltà non è mancata nello sviluppo della partita. La Serie B è questa e lo sappiamo bene. Occorre solo vedere solo cosa abbiamo sbagliato per ripartire subito verso La Spezia, migliorando e crescendo nei dettagli che fanno la differenza".