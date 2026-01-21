Avellino, Gran Galà al Partenio con l'omaggio a Claudia Cardinale Un momento di riflessione e approfondimento critico

Sabato 24 gennaio, alle 20.30, il Gran Galà del Cinema – Omaggio a Claudia Cardinale. Una serata dedicata a Claudia Cardinale, figura emblematica del cinema mondiale, interprete intensa e libera, volto senza tempo che ha attraversato la storia della settima arte lasciando un’impronta indelebile. Un’attrice che ha saputo unire grazia e forza, mistero e verità, incarnando un’idea di cinema profondamente umano.

Come lei stessa ha affermato:«Il cinema non è finzione: è vita che prende forma sullo schermo».

Apertura

Performance della Compagnia della Danza, omaggio al corpo e al movimento come linguaggi universali dell’espressione artistica.

A seguire

Masterclass – Il cinema interpretato da Claudia Cardinale

Un momento di riflessione e approfondimento critico con:

• Valerio Caprara, critico cinematografico

• Titta Fiore, Presidente Film Commission Regione Campania

• Flavio Natalia, direttore Ciak

Proiezione

8½ di Federico Fellini, capolavoro assoluto del cinema moderno, con la straordinaria presenza di Claudia Cardinale, icona felliniana per eccellenza.