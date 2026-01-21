L'arbitro di Spezia-Avellino: 5 sconfitte negli 8 precedenti per i lupi Le designazioni arbitrali per il ventunesimo turno del campionato di Serie B

La gara Spezia-Avellino, in programma sabato (ore 19.30) allo stadio "Alberto Picco" e valida per la ventunesima giornata sarà diretta da Paride Tremolada della sezione di Monza con Domenico Palermo della sezione di Bari e Glauco Zanellati della sezione di Seregno assistenti e Felipe Salvatore Viapana della sezione di Catanzaro quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Alberto Santoro della sezione di Messina con Alessandro Prontera della sezione di Bologna AVAR. Sono ben otto i precedenti con Tremolada per i lupi: due vittorie (Picerno-Avellino 2-3 del 15 settembre 2019 e Potenza-Avellino 1-3 del 30 gennaio 2022), un pareggio (Avellino-Catanzaro 0-0 del 30 settembre 2021) e cinque sconfitte (Teramo-Avellino 1-0 del 19 gennaio 2020, Avellino-Palermo 1-2 del 13 marzo 2022, Avellino-Foggia 1-2 del 4 maggio 2022 in foto, Pescara-Avellino 1-0 del 4 settembre 2022 e Fidelis Andria-Avellino 1-0 del 16 aprile 2023).

Le designazioni arbitrali

Serie B

Ventunesima Giornata

Carrarese-Empoli: Perri

Cesena-Bari: Marinelli

Frosinone-Reggiana. Ferrieri Caputi

Juve Stabia-Virtus Entella: Mucera

Mantova-Venezia: Piccinini

Monza-Pescara: Pezzuto

Modena-Palermo: Dionisi

Spezia-Avellino: Tremolada

Sudtirol-Padova: Allegretta

Catanzaro-Sampdoria: Sozza