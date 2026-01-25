A Montefredane visite gratuite: "Prevenzione al centro della comunità" Il sindaco Aquino: "Fare rete tra istituzioni, associazioni e professionisti della salute"

L'iniziativa delle visite mediche specialistiche gratuite promossa dall'associazione di promozione sociale "Le Mani sui Cuori APS" a Montefredane: grande partecipazione della comunità ai test in ambito cardiologico, ginecologico, pneumologico, endocrinologico, urologico, odontoiatrico, allergologico, psicologico, ma non solo. "Questa giornata dimostra quanto sia forte il bisogno di prevenzione sul territorio e quanto sia importante fare rete tra istituzioni, associazioni e professionisti della salute": ha sottolineato il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino. Il primo cittadino ha annunciato l'avvio del nuovo progetto di prevenzione dedicato ai lavoratori del distretto industriale di Arcella con l’obiettivo di estendere i controlli sanitari e le attività di sensibilizzazione anche al mondo del lavoro, promuovendo benessere, sicurezza e qualità della vita. "Fondamentale il contributo dei medici, dei volontari e dell’associazione promotrice, che con professionalità e spirito di servizio hanno reso possibile una giornata intensa e partecipata": ha aggiunto Aquino.