Muore nel sonno a 19 anni, oggi l'ultimo saluto a Rebecca: "Siamo distrutti" Cassano Irpino: Il dramma della giovanissima morta stroncata da un malore, oggi i funerali

Rebecca Caccavallo non c’è più. La morte l’ha portata via nel sonno, a soli 19 anni. Dolore e cordoglio per il tragico decesso in Alta Irpinia, a Cassano Irpino, dove da venti anni la sua famiglia aveva una casa e si era perfettamente integrata nella comunità locale.

La morte nel sonno

Rebecca è morta improvvisamente e il dolore, il dramma, l'atrocità di una giovane vita spezzata hanno spazzato i suoi sogni e quel desiderio di diventare medico, coltivato con impegno e speranza. Cresciuta a Cassano Irpino, Rebecca resterà per sempre nel cuore della sua gente.

Oggi i funerali

Le esequie si terranno oggi, 25 gennaio, alle ore 13.30, presso la Chiesa di San Nicola di Bari a Polvica a Napoli. Rebecca era cassanese a tutti gli effetti. Pur avendo origini napoletane, grazie ai suoi genitori che da anni vivono a Cassano Irpino, era parte viva e autentica del paese.

Il cordoglio

"La sua improvvisa e inattesa scomparsa ha gettato nel lutto l’intera comunità. Un dolore che tocca tutti, ma che colpisce in modo devastante la sua famiglia: il papà Gianluca, la mamma Tiziana e la sorella Lucrezia, oggi avvolti da un vuoto che nessuna parola potrà mai colmare. La nostra pagina esprime il più sincero cordoglio, partecipando con profonda vicinanza alla sofferenza dei suoi familiari e dei suoi amici. In un momento così ingiusto e doloroso, ci uniamo al loro dolore con rispetto e affetto, custodendo nel cuore il ricordo di una giovane vita spezzata troppo presto". Si legge sulla pagina Montella.eu

"Rebecca continuerà a vivere nel pensiero di chi l’ha amata e nella memoria di un’intera comunità che oggi la piange con infinita tristezza".