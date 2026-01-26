Avellino: "Storia di un militare irpino internato in Germania" Giornata della memoria promossa dall'Anpi. Proiezione cortometraggio di Annarita Cocca

Giornata della memoria promossa dall'Anpi, associazione nazionale partigiani d'Italia, comitato provinciale di Avellino.

Appuntamento al circolo della stampa, al corso Vittorio Emanuele domani 27 gennaio alle ore 17.30.

Proiezione del film: "Shoah" Storia di un militare irpino, Mario De Prospo internato in Germania. Cortometraggio di Annarita Cocca. L'eroe sopravvissuto all'orrore, venuto a mancare nell'aprine del 2020. Ecco un nostro reportage. Clicca qui.

Seguirà il dibattito introdotto e diretto dalla giornalista Floriana Guerriero e gli interventi di Giovanni Capobianco presidente provinciale Anpi Avellino, Mimmo Limongiello vice presidente provinciale Anpi Avellino e Giuseppe De Prospo socio onorario Anpi.