Adeguamento sismico del Liceo scientifico Mancini: progetto da 13 milioni La Provincia ha dato semaforo verde al Progetto di Fattibilità

Approvato il progetto di adeguamento sismico ed efficientamento energetico del Liceo Scientifico “Mancini” di Avellino. La Provincia ha dato semaforo verde al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo all’intervento di adeguamento sismico e miglioramento della classe energetica.

Il piano, finanziato nell’ambito del PR Campania FESR 2021–2027, Asse 2, Obiettivi Specifici 2.1 e 2.4, Azioni 2.1.3 e 2.4.4 per complessivi 13.156.402,01 di euro, rappresenta un investimento strategico finalizzato a garantire maggiori livelli di sicurezza, sostenibilità e qualità degli spazi scolastici.

Il progetto prevede un articolato insieme di interventi volti al miglioramento delle prestazioni sismiche dell’edificio, con l’obiettivo di innalzare i livelli di sicurezza strutturale a tutela dell’intera comunità scolastica. Parallelamente, sono programmati lavori di efficientamento energetico, attraverso l’installazione di nuovi impianti tecnologici ad alta efficienza, finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni, nonché al miglioramento del comfort.

Particolare attenzione è rivolta alla rifunzionalizzazione degli ambienti interni, che saranno adeguati alle esigenze didattiche contemporanee e concepiti come spazi di relazione, aggregazione e supporto alle attività scolastiche. Il progetto contempla, inoltre, il recupero e la completa riqualificazione della palestra, restituendo alla scuola e alla città uno spazio pienamente funzionale e sicuro per le attività sportive.

Tutti gli interventi saranno realizzati nel pieno rispetto del valore storico e architettonico dell’edificio, con soluzioni progettuali orientate all’esaltazione del pregio storico e alla conservazione delle caratteristiche identitarie del Liceo “Mancini”. L’approvazione del PFTE costituisce un passaggio fondamentale per l’avvio delle successive fasi di appalto e conferma l’impegno nella valorizzazione del patrimonio scolastico, nella sicurezza degli edifici e nella transizione energetica.

“Un ulteriore e robusto intervento di miglioramento degli istituti scolastici di nostra competenza – dichiara il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane -. Un percorso di attenzione all’edilizia scolastica avviato all’indomani del mio insediamento a Palazzo Caracciolo con investimenti importanti relativi alla realizzazione di nuovi edifici, alla messa in sicurezza di quelli esistenti, alla costruzione di palestre. Nel caso specifico, parliamo di 13 milioni di euro per una scuola storica del nostro territorio”.