Fenestrelle, fermare il consumo di suolo e restituire il parco alla città L'intervento di Legambiente dopo il sequestro del cantiere

Legambiente Avellino – Alveare segue da anni con attenzione e impegno il destino dell’area del Fenestrelle, ritenendola uno snodo strategico e imprescindibile per la rigenerazione ambientale e urbana della città.

Nel tempo l’associazione ha promosso e partecipato a numerosi percorsi di confronto e partecipazione – tavoli pubblici, iniziative con cittadini, associazioni e comitati – contribuendo in maniera continuativa al dibattito sul futuro del parco e avanzando proposte concrete di tutela, recupero e valorizzazione dell’area fluviale. Un impegno che proseguirà fino a quando il Parco del Fenestrelle non diventerà un’area realmente tutelata e protetta.

Per Legambiente Avellino – Alveare il Parco del Fenestrelle non è mai stato un’idea astratta, ma uno strumento concreto di sviluppo sostenibile, di miglioramento della qualità della vita, di sicurezza idrogeologica e di rilancio sociale ed economico di un’area oggi segnata da fragilità ambientali e da gravi scempi urbanistici. Proprio per questo l’associazione ha sempre sostenuto che ogni intervento debba essere coerente con gli strumenti di pianificazione e programmazione, ma soprattutto con la vocazione naturale dei luoghi e con il percorso di partecipazione costruito negli anni.

Quanto emerso nelle ultime settimane rende oggi necessarie chiarezza, responsabilità e una scelta politica netta: fermare il consumo di suolo e dare finalmente attuazione a una visione di città che metta al centro l’ambiente, il bene comune e la partecipazione dei cittadini. Il Fenestrelle può e deve diventare un motore di rigenerazione urbana, non l’ennesima occasione mancata.

Legambiente Avellino – Alveare continuerà a vigilare e a lavorare affinché l’area venga restituita alla comunità come parco pubblico e spazio di futuro.