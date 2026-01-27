Premio Nazionale Giuseppe Zamberletti al sindaco di Sant'Angelo dei Lombardi Istituito per la prima volta per rendere omaggio al padre fondatore della Protezione Civile

Presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile a Roma, è stato conferito per la prima volta il Premio Nazionale Giuseppe Zamberletti, istituito per rendere omaggio al padre fondatore della moderna Protezione Civile italiana.

Nella sezione Istituzioni, il prestigioso riconoscimento è stato assegnato al Sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi, Rosa Anna Maria Repole, figura di riferimento per la comunità fin dai difficili giorni successivi al sisma del 1980 e da sempre impegnata nel rafforzamento della pianificazione, della prevenzione e della cultura della protezione civile a livello locale e intercomunale.

Alla cerimonia, svoltasi alla presenza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano e con l’intervento del Ministro Nello Musumeci, hanno partecipato numerose autorità e rappresentanti del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

Insieme al Sindaco era presente anche il delegato comunale Gianvito Imbriano, a testimonianza dell’impegno condiviso dell’Amministrazione comunale sui temi della sicurezza e della tutela del territorio.

Un riconoscimento che onora non solo una persona, ma un’intera comunità che continua a credere nei valori della responsabilità, della prevenzione e della collaborazione tra istituzioni e cittadini, nel solco dell’eredità lasciata da Giuseppe Zamberletti.

