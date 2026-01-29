Nuova Zelanda, identificato il corpo del fidanzato di Sharon Speranze finite per il ragazzo disperso da 6 giorni nella frana

E' stato ritrovato il corpo di Max Furse-Kee 15anni disperso con Sharon Maccanico e altre 4 persone nella frana in Nuova Zelanda. Dopo 7 giorni speranze finite per il 15enne fidanzato della ragazzi di Picarelli, frazione di Avellino. Il suo corpo è stato identificato dopo la frana che una settimana fa ha travolto un campeggio sul Monte Maunganui, in Nuova Zelanda.

L'identificazione

L’identificazione è arrivata dalle autorità locali. La vice medico legale Brigitte Windley ha formalizzato il riconoscimento dopo l’esame degli elementi raccolti dalla polizia.Hanno lavorato insieme agenti, patologi forensi, odontoiatri. Decisivi i denti, confrontati con le schede cliniche. Il corpo era stato recuperato lunedì. Il corpo del ragazzo nelle prossime ore sarà restituito ai familiari.

L'omaggio del club di rugby e il dolore della comunità

Max giocava a rugby, settore giovanile del Pakuranga United. Il club lo ha ricordato con un messaggio.

La solidarietà

Ad Avellino, nella frazione di Picarelli, la comunità si è mossa per la famiglia di Sharon. Raccolta fondi per viaggi, spese pratiche, quello che servirà. L’iniziativa è sostenuta dalla Parrocchia del Santissimo Salvatore, dalla Pro Loco, dalla Sezione Battenti Picarelli Starze, dal Serenissimo Ordine dei Cavalieri della Natività. L’appello gira sui social, passa di telefono in telefono.

Un’altra raccolta è attiva ad Auckland, sulla piattaforma Givealittle, per aiutare i genitori della ragazza. Supporto economico, gestione delle conseguenze.