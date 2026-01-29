Avellino: nuovo focus difensivo sul mercato. Le ultime su Ambrosino La tegola Izzo riporta l'attenzione anche sul reparto arretrato. Pista Liteta per la mediana

La tegola Izzo, con la lesione al soleo e i tempi di recupero da definire (in base all'infortunio potrebbe tornare tra la trasferta di Reggio Emilia del 22 febbraio e la gara casalinga con la Juve Stabia del giorno 28) riaccende il mercato in entrata dell'Avellino, che sembrava ormai da focus su mediana e attacco. Nelle ore dell'accelerazione con Izzo, il club aveva deciso di non finalizzare l'operazione ormai completata con la Sampdoria e con Riccio. Appare improbabile un ritorno sul profilo immaginato per settimane dall'Avellino, ancora in blucerchiato, e che aveva raggiunto la Capitale mercoledì 22 per sostenere le visite mediche, ultimo dettaglio in un accordo già raggiunto tra le società e tra i biancoverdi e il calciatore. Sempre in quella fase c'era il profilo del difensore centrale Pedro Felipe della Juventus. Il brasiliano, impegnato con la Next Gen in una linea a 4, aveva dato priorità alle piste Serie A, ma aprendo ai lupi lungo il mese. Nell'evoluzione del mese di gennaio c'è da sottolineare l'ingresso di Reale dalla Roma dopo i 6 mesi in prestito alla Juve Stabia. Il capitolino ha caratterizzato da braccetto sinistro di una linea a 3 con possibilità di utilizzo anche da terzino/esterno sulla corsia mancina.

Anche la Juve Stabia su Ambrosino, spunta Liteta per la mediana

Nel frattempo, dopo un'accelerazione biancoverde firmata nel pomeriggio di martedì, per Ambrosino c'è da sottolineare il pressing della Juve Stabia e anche le vespe avrebbero raggiunto l'accordo con il Napoli per il prestito secco. Di fatto, ora l'attaccante potrà decidere quale offerta accettare e appare presumibile che vincerà il club in grado di garantire minutaggio alla punta, classe 2003, impegnato con il Napoli dall'estate, dopo il rientro alla base per fine prestito, con tre presenze in A, una in Coppa Italia e una in Champions League, ma non convocato da Conte per le ultime due gare degli azzurri, quelle contro la Juventus e il Chelsea. Per il centrocampo è spuntato il profilo di Joseph Liteta, di nazionalità zambiana, classe 2006, del Cagliari, con due presenze in A in stagione. Liteta è stato impegnato con la sua Nazionale nella Coppa d'Africa in Marocco.