Avellino: lesione al soleo per Izzo, quando potrà tornare in gruppo Grado non specificato, ma ecco la prospettiva sul calendario con un turno infrasettimanale

Lo sprint con il tesseramento e la prima convocazione e che rischia di essere distante, come arco temporale, dalla seconda nella nuova avventura in biancoverde: tegola immediata per l'Avellino con Izzo costretto ai box a causa di una lesione al soleo dopo un girone d'andata vissuto da protagonista con il Monza (in stagione 14 presenze 3 gol in maglia biancorossa). Il club irpino ha certificato tramite nota quanto emerso dagli esami strumentali. Nel riscaldamento pre-partita a La Spezia il difensore ha accusato un fastidio al polpaccio destro che aveva negato l'ingresso nell'undici iniziale o a gara in corso al "Picco". Prima il semplice colloquio sul sintetico del "Partenio-Lombardi" con Biancolino in apertura della settimana di allenamenti, poi i nuovi esami strumentali hanno conclamato il programma di terapie, già avviato nelle ore precedenti con Izzo che salterà la sfida contro il Cesena, in programma sabato, ma anche la gara da ex a Monza e il doppio turno casalingo dei lupi con Frosinone e Pescara.

Rientro tra la trasferta di Reggio Emilia e il derby con la Juve Stabia

Izzo, che nel pomeriggio sarà presentato ufficialmente dall'Avellino, potrebbe mettere nel mirino la trasferta di Reggio Emilia del 22 febbraio o il derby con la Juve Stabia del giorno 28. I tempi di recupero dalle lesioni al soleo variano in base al grado, non specificato dalla società biancoverde (due settimane per il ritorno all'attività fisica con la lesione di primo grado, dai 15 ai 30 giorni per quella di secondo grado).