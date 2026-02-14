Solofra, tamponamento in galleria, caos e raccordo bloccato: E' stato un inferno Ieri sera ennesimo incidente in galleria e la paralisi tra Serino e Solofra

Ennesima serata di passione, ieri sera, sul Raccordo Avellino Saleno dove per ore si sono registrate code e disagi per un incidente avvenuto nella Galleria Monte Pergola. L'ennesimo che interessa un tratto ad alta percorrenza, tra Serino e Solofra, che resta percorribile con la galleria aperta con doppio senso di marcia in una sola canna. Rabbia e disagi ieri sera tra Avellino e Solofra. Numerosi gli automobilisti rimasti bloccati, in coda in attesa che la galleria tornasse percorribile."E' stato un inferno", raccontano in tanti sui social. Quattro veicoli coinvolti con altrettanti feriti lievi. Traffico in tilt con code chilometriche, notevoli disagi anche lungo i percorsi alternativi. I sindaci e i cittadini da tempo invocano la riapertura dell'altra canna. Si accelera sui lavori che dovrebbero finire entro l'estate.

I vetri si appannano si rischia ogni giorno

"In condizioni di forte umidità i vetri si appannano dall'esterno e in pochissimi secondi non si vede più nulla. Se non si è printi ad azionare i tergicristalli, perchè si pensa che l'appannamento sia interno, si viaggia completamente ciechi. È questa la causa più comune dei tamponamenti in galleria. Si devono psizionare dei cartelli luminosi all'entrata che avvertano di tenere i tergi attivati, in caso di pioggia o di forte umidità, anche all'interno della galleria.", spiega il dottore Carmine Sanseverino che vive ad Avellino e lavora al Landolfi di Solofra. Ogni giorno il medico percorre quella galleria e racconta rischi e disagi patiti quotidianamente da migliaia di persone in transito.