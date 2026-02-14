Avellino: crocevia con il Pescara, Le Borgne jolly per la mediana Rientri per i ruoli di esterno, rotazioni per il centrocampo

Rifinitura e poi la gara con il Pescara, cruciale per più aspetti dopo due sconfitte consecutive, quattro nelle ultime cinque, in un'altalena costante, confermata dal 3-1 sul Cesena e da una buona prova a Monza, passaggi cancellati dal 3-1 firmato dal Frosinone al "Partenio-Lombardi" con un primo tempo in cui le scelte pregara non hanno pagato. L'Avellino è chiamato al nuovo rilancio. Lungo una stagione ricca di rischi il gruppo di Biancolino ha sempre trovato la forza per rialzarsi e dovrà farlo ancora una volta. Domenica (ore 19.30) arriverà il fanalino di coda. Potrà essere anche la sfida degli Insigne (Roberto in biancoverde, Lorenzo di nuovo in biancazzurro), per l'Avellino sarà sicuramente crocevia. Il post-gara di Avellino-Frosinone ha riservato ulteriori problemi. Lo scontro a distanza tra Biancolino e un tifoso con quanto ripreso dalle telecamere di DAZN ha generato ore di confronto interno. Alla richiesta di scuse da parte del tifo organizzato Biancolino ha risposto formulandole alla piazza e sottolineando la necessità di rimettere l'Avellino e la Serie B in primo piano andando oltre gli aspetti personali. L'allenatore di Capodichino ritroverà Missori dopo il turno di squalifica e Sala. L'ex Como ha saltato la gara con il Frosinone per l'influenza, mandata in archivio. Torneranno, quindi, gli esterni titolari con Le Borgne da jolly e pronto al ritorno dal primo minuto. Il francese è in una sfida a tre con Palmiero e Palumbo, mentre Besaggio appare destinato alla conferma. In attacco ci sarà Biasci e tornerà Patierno al posto di Tutino. In difesa, con Simic e Fontanarosa, c'è il ballottaggio tra Enrici e Cancellotti.