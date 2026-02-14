Raccolta del farmaco 2026: la solidarietà di Ariano e Bonito L'iniziativa partita lo scorso dieci febbraio proseguirà fino al lunedì 16

Ariano e Bonito tra i comuni solidali come ogni anno in Campania in occasione delle giornate del farmaco. Un successo ormai già collaudato. L'iniziativa partita lo scorso dieci febbraio proseguirà fino al lunedì 16. Grande adesione da parte della gente e come sempre prezioso l'impegno delle volontarie arianesi.

Durante questi ultimi giorni di raccolta, sarà possibile recarsi nelle farmacie che aderiscono, e donare un medicinale per chi ha bisogno.



Quest’anno, più di 502.000 persone fragili si sono trovate in condizioni di povertà sanitaria. Ben 145.000 erano minori. Serve un gesto corale di gratuità perché anche loro possano curarsi in maniera dignitosa.



Sarà un week end all'insegna della solidarietà. Un ringraziamento viene espresso ai farmacisti italiani che hanno dato la propria disponibilità aderendo all’iniziativa e ai volontari attivamente impegnati.