Avellino, bloccata in ascensore viene colta da malore: salvata in extremis Oggi l'intervento in via Otranto

Vigili del Fuoco, Carabinieri e personale sanitario salvano anziana colta da malore e bloccata in ascensore in via Otranto. È successo nella giornata odierna, 13 febbraio 2026. Grazie alla collaborazione tra i Vigili del Fuoco, l'Arma dei Carabinieri e il personale sanitario del 118, una 80enne è stata soccorsa dopo essere rimasta bloccata nell’ascensore di un palazzo del capoluogo irpino.

Intorno alle ore 13:00 circa, l’anziana è riuscita a contattare telefonicamente il 112 per chiedere aiuto; nel corso della conversazione ha però perso conoscenza.

I militari in servizio presso la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Avellino, compresa immediatamente la gravità della situazione, hanno attivato la procedura di localizzazione del telefono cellulare, individuando un punto GPS approssimativo.

Contestualmente sono stati allertati i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118, ai quali è stata comunicata la posizione del fabbricato.

La squadra dei Vigili del Fuoco, giunta rapidamente sul posto, ha individuato il condominio interessato e l’ascensore guasto con all’interno la donna.

Eseguite le manovre di emergenza, i Vigili del Fuoco hanno aperto le porte della cabina, consentendo al personale sanitario, nel frattempo sopraggiunto, di prestare le prime cure alla malcapitata.

L’intervento si è concluso con esito positivo grazie alla tempestiva e coordinata azione di tutte le componenti coinvolte, a testimonianza dell’efficacia della collaborazione tra gli enti preposti al soccorso.