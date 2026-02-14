Ariano: ancora un cedimento, terreno sulla strada in località Manna

Ancora una scarpata in frana, questa volta lungo via Manna, la strada che porta a località Fiumarelle e Orneta-Casone ad Ariano Irpino.
Complici le ultimi abbondanti precipitazioni, il fenomeno sta interessando diverse zone rurali della città e forse il peggio deve ancora arrivare come del resto ogni anno su diversi versanti instabili da sempre. Il terreno si è rovesciato in strada. Si attende l'intervento degli operai dell'area tecnica comunale per poter effettuare un sopralluogo.
Nuovi cedimenti si registrano anche sulla ex strada statale oggi provinciale 414 che porta a Montecalvo Irpino già nota dove stamane è intervenuta una squadra di operai della regione Campania per riparare alcune buche pericolose a partire dal bivio che porta al cimitero arianese. La prossima settimana sono previsti ulteriori interventi con asfalto a caldo da parte del comune.