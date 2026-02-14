Ariano: ancora un cedimento, terreno sulla strada in località Manna Complici le ultimi abbondanti precipitazioni, il fenomeno sta interessando diverse zone rurali

Ancora una scarpata in frana, questa volta lungo via Manna, la strada che porta a località Fiumarelle e Orneta-Casone ad Ariano Irpino.

Complici le ultimi abbondanti precipitazioni, il fenomeno sta interessando diverse zone rurali della città e forse il peggio deve ancora arrivare come del resto ogni anno su diversi versanti instabili da sempre. Il terreno si è rovesciato in strada. Si attende l'intervento degli operai dell'area tecnica comunale per poter effettuare un sopralluogo.

Nuovi cedimenti si registrano anche sulla ex strada statale oggi provinciale 414 che porta a Montecalvo Irpino già nota dove stamane è intervenuta una squadra di operai della regione Campania per riparare alcune buche pericolose a partire dal bivio che porta al cimitero arianese. La prossima settimana sono previsti ulteriori interventi con asfalto a caldo da parte del comune.