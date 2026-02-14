Avellino Basket: testa già alla sfida con Cividale Turno di campionato senza i biancoverdi. Era previsto il match con Bergamo

Niente turno di campionato per l'Unicusano Avellino Basket. La ventottesima giornata del torneo di Serie A2 prevedeva la sfida tra gli irpini e Blu Basket Gruppo Mascio Bergamo, ma l'uscita di scena della squadra lombarda determina la sosta per il roster di coach Gennaro Di Carlo, reduce dalla vittoria sulla Dole Basket Rimini e con lo sguardo rivolto al match contro l'UEB Gesteco Cividale, in programma domenica 22 al PalaDelMauro. "A Rimini abbiamo fatto un'ottima partita. Tutti hanno dato un contributo, era quello che volevamo, l'abbiamo preparata bene durante la settimana. - ha spiegato Federico Mussini in settimana - Sapevamo quanto fosse difficile come campo e siamo veramente contenti. Ci ha dato tanta fiducia. La nuova classifica? È tutto un po' strano quando succedono queste cose durante la stagione. A noi tocca adattarci. Non scenderemo in campo e useremo questi giorni in più di preparazione per recuperare da alcuni acciacchi e penseremo alla sfida con Cividale. Il ruolo da playmaker? Nei fatti sto giocando in regia dal via della stagione. Ho giocato più minuti per coprire l'assenza di Alessandro Grande, giocatore fondamentale per noi. Sono contento della partita che ho fatto e di aver aiutato la squadra a raggiungere la vittoria a Rimini. Questo campionato ha dimostrato che non ci sono squadre facili o difficili. Cividale sta facendo un campionato incredibile e dovremo prepararci al meglio per conquistare i due punti davanti ai nostri tifosi".