Centrodestra: "Il fronte è compatto, candidato sindaco? Faremo scelta rigorosa" Il confronto ieri la coalizione annuncia: lista unica alle provinciali e per comunali sempre uniti

Rigore e unità, sono le parole d'ordine del centrodestra che ieri si è riunito e annuncia lista unica per le provinciali e scelta vicina per il candidato sindaco. Smentiti rumors di tentennamenti nel fronte, che riunisce le forze di centrodestra. "Si lavora coesi", assicurano anche in una nota, per i prossimi appuntamenti elettorali. "Il tavolo provinciale del Centrodestra ha ribadito, con senso di responsabilità e piena convergenza d’intenti, la solidità e la coesione della coalizione in vista dei prossimi appuntamenti elettorali".Spiegano i referenti.

Lista unitaria alle Provinciali

In particolare, è stata formalmente annunciata la presentazione di una lista unitaria in occasione delle elezioni di secondo livello per il rinnovo del Consiglio provinciale. La compagine assumerà la denominazione di “Centrodestra per l’Irpinia”, configurandosi quale espressione politica condivisa delle forze della coalizione, "animate dall’obiettivo comune di assicurare al territorio una guida autorevole, stabile e orientata allo sviluppo", spiegano.

Voto ad Avellino

"Parallelamente, con riferimento alle elezioni amministrative del Comune di Avellino, prosegue l’attività di interlocuzione e approfondimento attraverso le audizioni dei potenziali candidati alla guida della coalizione. I responsabili provinciali dei Partiti di Centrodestra stanno conducendo un percorso di valutazione attento e rigoroso, volto all’individuazione di una figura capace di rappresentare in modo credibile e qualificato l’intero schieramento.È stato altresì programmato per la prossima settimana un ulteriore incontro interpartitico, che si terrà presso la sede del Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia; la data sarà definita nei prossimi giorni".

Il summit

All’incontro di ieri hanno preso parte: per Fratelli d’Italia: l’on. Gianfranco Rotondi, il Consigliere regionale Ettore Zecchino, il Presidente provinciale dott.ssa Ines Fruncillo e il coordinatore comunale avv. Modestino Maria Iandoli. per Forza Italia: il Consigliere regionale Livio Petitto e il Segretario cittadino Gerardo Melillo; per la Lega: il commissario dott. Luigi Barone; per Noi Moderati: il commissario provinciale dott.ssa Antonella Pecchia; per l’Udc: il segretario provinciale avv. Gennaro Romei; per la Democrazia Cristiana con Rotondi: il Segretario provinciale Fausto Sacco e il Segretario cittadino dott. Pino De Lorenzo.

Il Centrodestra conferma, dunque, la volontà di presentarsi agli elettori con una proposta politica unitaria, coerente e saldamente radicata nei valori della responsabilità istituzionale e della buona amministrazione.