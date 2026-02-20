Franza: "Il caso di Francesca Albanese è l'emblema della deriva" "Chi non ha il coraggio di ammettere un errore, non ha la statura morale per rappresentare nessuno"

"Rappresentare le istituzioni non significa soltanto occupare una poltrona, ma farsi carico della complessità del reale. Oggi, invece, assistiamo troppo spesso a una politica che abdica al dovere di verificare i fatti pur di cavalcare l'emozione del momento. Non si cerca la verità, si cerca il nemico.

Il caso di Francesca Albanese è emblematico di questa deriva. L'Onu ha dovuto smontare un intero castello di accuse basato su video manipolati e disinformazione pura. Non si è trattato di un errore in buona fede, ma del tentativo deliberato di silenziare chi documenta violazioni scomode".

Ad affermarlo è il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza, ancora un a volta a sostegno della concittadina arianese Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati.

"Vedere nazioni europee e forze di governo italiane chiedere la testa di una funzionaria basandosi su fake news è allarmante: dimostra che la propaganda ha ormai sostituito la diplomazia e l'analisi.

Ora che la menzogna è crollata sotto il peso dei fatti, il rumore delle accuse ha lasciato spazio a un silenzio assordante. Nessuna scusa, nessun passo indietro.

Chi non ha il coraggio di ammettere un errore, non ha la statura morale per rappresentare nessuno. La politica deve tornare a essere il luogo dove si costruiscono soluzioni, non dove si fabbricano colpevoli.

A chi mi chiede di non parlare per conto di tutti, non lo farò, ma non chiedetemi di non sentirci un Noi. Nell’era della disinformazione - conclude Franza - nessuno è al sicuro. E cosa ancor più allarmante: a Gaza ancora oggi nessuno è al sicuro!"