Centro per l’Autismo, il MID Campania si oppone all’archiviazione Esposito: inaccettabile il tempo trascorso

Il Movimento Italiano Disabili – Coordinamento Regionale Campania, guidato Giovanni Esposito, ha presentato formale opposizione alla richiesta di archiviazione del fascicolo aperto nel marzo dello scorso anno in merito alla vicenda del Centro per l’Autismo di Avellino. L’atto, depositato dall’avvocata Cinzia Capone del foro di Benevento, è ora in attesa della fissazione della Camera di Consiglio davanti al Gip del Tribunale di Avellino.

Il Pubblico Ministero aveva chiesto l’archiviazione ritenendo, sulla base della documentazione acquisita, che non sussistessero elementi per configurare l’abuso d’ufficio in quanto, dopo 20 anni di attesa, l’apertura del Centro sembra essere – finalmente – prossima, come risultato di un’efficace sinergia tra Comune, Provincia e ASL.

Il MID, però, non ci sta. L’opposizione punta a ottenere ulteriori approfondimenti investigativi, in particolare sulla gestione dei tempi e delle procedure dei vari bandi di gara. “È inaccettabile – sostiene l’associazione – che siano trascorsi circa vent’anni senza alcuna apertura e con un rimbalzo di responsabilità”.

La vicenda, che da anni rappresenta una ferita aperta per molte famiglie irpine, torna così al centro dell’attenzione giudiziaria e pubblica.