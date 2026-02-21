Travolto e ucciso da un albero, la tragedia di George Adrian La tragedia sul lavoro

Tragedia questa mattina in provincia di Avellino a Calabritto, dove George Adrian Lupu, un giovane muratore di origine rumena di 39 anni è rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro. È successo a Calabritto, nei pressi dell'area industriale.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione George stava tagliando un arbusto, quando il tronco si è improvvisamente abbattuto colpendolo gravemente. Nonostante l'arrivo dei soccorsi dei sanitari per lui non c'è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Calabritto e Senerchia per i rilievi . Sono partite le indagini interne come da procedura.

Salma sotto sequestro

La salma è stata sequestrata e si attende la conferma della autopsia. L'uomo viveva da tempo a Senerchia. Era molto noto in paese e particolarmente dedito alle attività sociali. Questa mattina la notizia ha scosso la comunità. Indagano i carabinieri.