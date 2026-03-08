Terremoto nell'avellinese, scossa di magnitudo 2.8: epicentro a Forino L'evento tellurico alle ore 7.28

La terra trema in Irpinia: questa mattina alle ore 7.28 di oggi, 8 marzo 2026, un terremoto è stato avvertito in provincia di Avellino. L'evento tellurico è stato nettamente avvertito in numerosi comuni dell'avellinese.

I dati Ingv

La scossa è stata registrata alle 07:28:37 (ora italiana, UTC+1), con epicentro localizzato a circa 1 km a sud-ovest del comune di Forino, alle coordinate geografiche 40.8547°N, 14.7282°E, a una profondità ipocentrale di 6 km. L'evento è stato rilevato e localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia).

L'epicentro

L'epicentro è stato registrato dai sismografi dell'Ingv nel territorio di Forino. Ma la scossa è stata avvertita in molti comuni, come segnalato sui social .Da Avellino, a Montoro, passando per Solofra, Contrada, Moschiano, Quindici, Mercogliano, Lauro, Taurano, sono numerose le segnalazioni sui social . La magnitudo registrata dalle strumentazioni dell'istituto Nazionale di eofisica e Vulcanologia è stata di 2.8, non si segnalano danni a cose e persone.

Il sindaco di Forino Oliviero: nessun danno

"A seguito della scossa registrata questa mattina alle ore 7:28, di magnitudo 2.8, con epicentro nel nostro Comune, avvertita ad Avellino e in diversi comuni dell’hinterland, al momento non si registrano segnalazioni di criticità - spiega il sindaco di Forino Antonio Oliviero -. Il movimento tellurico, rilevato dai sismografi dell’INGV, è stato percepito dalla popolazione nonostante la durata molto breve. La situazione è monitorata e seguiranno aggiornamenti."

